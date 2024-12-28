Россиянам старше 70 лет могут начать выдавать по 10 тыс. руб. на покупку топлива

Партия «Справедливая Россия — За правду» собирается внести в Государственную думу законопроект, по которому людям старше 70 лет начнут выдавать разовые выплаты на покупку топлива для отопления жилья, если они живут без центрального отопления. Такие данные появились у ТАСС.

Новая выплата коснется пожилых россиян, которые проживают в домах без центрального отопления. Она будет разовой и станет назначаться только лицам старше 70 лет.

«Соцопросы показывают, что каждая 10-я семья в России сталкивается с нехваткой тепла в своих домах и квартирах, а каждая 15-я — согревает жилье с помощью печного отопления», — объяснил журналистам эту инициативу руководитель партии Сергей Миронов.

Он добавил, что в самое тяжелое положение попадают одинокие пенсионеры-инвалиды. У них хронически не хватает денег на приобретение топлива.

Ранее сообщалось, что президент Путин подписал указ о переименовании Ростова. Теперь этот город будет называться Ростов Великий. Документ по данному поводу уже опубликован на соответствующем сайте.