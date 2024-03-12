Россия объявила в розыск эстонского министра Ляэнеметса

Министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявили в розыск в России. Об этом свидетельствует информация, размещенная в базе розыска МВД РФ.

Уточняется, что основанием для розыска стала уголовная статья. Какая именно, не сообщается.

В феврале в России также были объявлены в розыск премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп.

Ляэнеметсу 41 год. В Эстонии он также является председателем Социал-демократической партии. В июле 2022-го года был назначен главой эстонского МВД. С 2019-го по 2022-й годы был депутатом Рийгикогу XIV созыва.

Ранее Ляэнеметс прокомментировал новый закон о гражданстве РФ. В октябре в РФ вступил в силу закон о гражданстве, который предусматривает возможность по упрощенной системе получить российский паспорт. Стать гражданином РФ могут иностранцы, которые живут на территории страны больше пяти лет, люди, ранее проживавшие в СССР, а также граждане, имеющие детей с гражданством России.

Ляэнеметс назвал этот закон «ловушкой». Он считает, что законопроект был принят для того, чтобы некоторые граждане, проживающие за территорией РФ, относились к ней лояльно.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила политику эстонских властей с политику гитлеровцев.