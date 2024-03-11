Захарова сравнила действия властей Эстонии с гитлеровской политикой

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии берут пример с гитлеровцев из-за проявления русофобии. Таким мнением она поделился в своих соцсетях.

Захарова отреагировала на опубликованный ранее МИД Эстонии пост, посвященный 80-й годовщине авианалета СССР на позиции оккупировавших Таллин немецко-фашистских войск. В нем эстонское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что советские солдаты намеренно целились в жилые кварталы и культурные объекты города, сравнивая их действия с ситуацией на Украине.

«То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, что в Эстонии это событие пытаются «переосмыслить». Захарова напомнила, что действия советских военных были направлены на освобождение Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее в СМИ начали распространяться фотографии, на которых эстонская погранслужба якобы раздавала людям в очередях на контрольно-пропускных пунктах предупреждения, в которых говорилось о возможном закрытии КПП. Позже депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом заявила, что информация о таких ограничениях не соответствует действительности.

С начала специальной военной операции Эстония выразила поддержку Украине. Власти республики заявляли о намерении помогать Киеву, отправляя на территорию страны оружие и боеприпасы, а также выделяя на нужды ВСУ средства.

Ранее мы сообщали, что финские полицейские выгнали из самолета пьяного экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса.