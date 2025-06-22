Недавно появилась информация о том, что Российская Федерация проводит переопределение границ в акватории Балтийского моря. Это происходит в публичном пространстве. В частности, был утверждён новый набор координат, которые будут служить отправной точкой для измерения ширины территориальных вод на Балтике.

В интервью телеканалу «Царьград» политолог Дмитрий Матюшенков сообщил, что изменение границ территориальных вод связано не только с текущей геополитической ситуацией, но и с обязательствами, оставшимися от Советского Союза.

«Этот перечень, заменяющий утвержденный еще в 1985 году, отражает современное состояние государственной границы. Российские власти придают особое значение безопасности Балтики в контексте современных геополитических реалий», — напомнил он.

Политолог Юрий Светов в свою очередь добавляет, что Россия не только укрепляет свои государственные морские границы, но и создает новый порядок в регионе, где НАТО все активнее заявляет о своём присутствии. И она действует в строгом соответствии с международным правом, в отличие от США.

«США к себе пытаются присоединить прилегающие территории моря, вообще ни с кем не считаясь. Объявляют, что их территория и все. Поэтому [по поводу Балтики] сейчас будет очень много крика, будет много истерик со стороны и прибалтийских государств, и их союзников», — отметил собеседник телеканала.

Светов резюмировал, что к вероятной панике в странах Балтии следует относиться с пониманием и, если потребуется, применить военную силу для защиты, как это сейчас и делает Россия, резюмировал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил страны Прибалтики с тремя маленькими «хулиганчиками» из своего детства.