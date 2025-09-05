Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в «банальном международном воровстве» после решения передать Украине более $1,3 млрд доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило РИА Новости.

Российская дипмиссия в британской столице выпустила резкий комментарий, назвав действия властей Соединенного Королевства продолжением колониальных традиций присвоения чужих средств. Поводом стало заявление министра обороны Британии Джона Хили о переводе Киеву средств, полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов.

В посольстве подчеркнули, что подобные действия являются преступлением в любой юрисдикции и влекут за собой ответственность для тех, кто их совершает. Этот шаг Лондона стал частью более широкой политики западных стран, которые после начала специальной военной операции заморозили около €300 млрд российских золотовалютных резервов.

В качестве ответной меры Москва ввела симметричные ограничения, аккумулируя активы инвесторов из недружественных стран на специальных счетах. Российские власти неоднократно заявляли, что подобные конфискации незаконны и будут оспорены, предупреждая о долгосрочных последствиях для глобальной экономической системы.

Ранее Британия объявила о новых мерах в отношении семьи Кадыровых.