Рябков анонсировал восстановление самолетов в ходе украинской атаки 1 июня

В ходе украинской атаки 1 июня российская авиация не была полностью уничтожена, а лишь получила повреждения, подлежащие восстановлению. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было приостановлено. Кроме того, замглавы МИД указал на абсолютную беспочвенность утверждений киевских властей о якобы успешных результатах нападения.

Рябков также упомянул, что перед телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом Москва обращалась к Вашингтону с вопросом об отсутствии какой-либо реакции на произошедший инцидент.

Напомним, 1 июня Украина провела масштабную операцию, которая получила кодовое название «Паутина». В ходе операции были нанесены удары по военным аэродромам России, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Украина повредила до 20 российских военных самолетов и уничтожила около 10.