Россия осудила угрозы США в отношении Индии из-за закупок российской нефти

Кремль осудил угрозы США в адрес Индии, связанные с закупками российской нефти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает законными попытки Вашингтона диктовать суверенным государствам условия торгового сотрудничества.

Поводом для этого заявления стали недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который объявил о введении 25%-ных пошлин на индийские товары в ответ на продолжение закупок энергоресурсов у России.

Американский лидер раскритиковал Нью-Дели, поставив его в один ряд с Китаем как основных потребителей российских энергоресурсов.

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не читаем такие заявления законным», — сказал Песков.

Накануне в Министерстве иностранных дел (МИД) Индии дали жесткий ответ США, заявив о праве страны самостоятельно определять торговых партнеров исходя из национальных интересов.

В индийском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что западные страны сами ранее поощряли торговлю с Россией для стабилизации мировых энергетических рынков.

Ранее в посольстве КНР в США заявили о законности сотрудничества с Россией вопреки санкциям со стороны Белого дома.