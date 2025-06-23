Россия отменит визы для Мьянмы, Иордании и Бахрейна в 2025 году

В 2025 году Россия намерена упразднить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в беседе с ТАСС на ПМЭФ.

По словам главы департамента, соглашение об отмене виз с Мьянмой практически полностью готово. Он подчеркнул, что решение об этом принято на правительственном уровне обеих стран. Осталось дождаться встречи лидеров государств.

Кроме того, активно ведется работа над проектами соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кондратьев также отметил, что приоритетной задачей для России является заключение безвизовых соглашений с Саудовской Аравией и Малайзией, поскольку это позволит значительно увеличить поток туристов из этих стран, возможно, в два-три раза.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. В этом году главной темой ПМЭФ стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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