Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном

Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон и Тегеран ведут прямые переговоры. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

По данным журналистов, американский президент отметил, что США предпочли бы урегулировать вопрос о ядерных разработках Ирана с помощью переговоров, которые уже начались и должны продолжиться в субботу. Именно в этот день, по словам президента США, планируется важная встреча.

Лидер США также добавил, что, по его мнению, все согласны с тем, что достижение сделки намного предпочтительнее, чем ввязываться в очевидное (что именно он подразумевал под «очевидным», президент США не уточнил).

Ранее британское издание Daily Express сообщало о том, что в случае неготовности Ирана к ядерному соглашению Вашингтон планирует завершить военную операцию в стране до начала осени.