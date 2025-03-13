Россия передала США свои требования по прекращению украинского конфликта

Источники издания заявляют, что Москва уже передала представителям Белого дома свои требования к Украине в рамках готовящегося соглашения о прекращении конфликта. По имеющимся данным, все эти требования очень схожи с теми, что РФ выдвигала ранее по отношению к НАТО, США и украинским властям. Точное содержание всех этих требований пока не известно. Также не указано, готова ли Россия к ведению переговоров до тех пор, пока ее условия не будут приняты.

Ранее по поводу переговоров с США высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль работает только с продуманными требованиями. По его словам, представители российского правительства рассматривают различные стратегии для разрешения конфликта на Украине.