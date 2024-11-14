В Организации Объединенных Наций прошло голосование, в котором решалось, какая из стран войдет в комитет по программе и координации. РФ победила Литву, поскольку за нее отдали большинство голосов. Об этом сообщило РИА Новости.

Комитет по координации и программе является одним из ключевых в структуре Генеральной Ассамблеи ООН. Он во многом определяет политику и бюджет этой организации. Поэтому за место в нем на 2025-2027 годы развернулась ожесточенная борьба. На членство в комитете претендовали две страны — Литва и Россия.

«По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83», — заявили журналистам.

Помимо этого, состоялось еще два назначения представителей России в различные органы ООН. Так, Андрей Иванов вошел в комиссию по международной гражданской службе, а Дмитрия Чумакова включили в пенсионный комитет персонала ООН.

Ранее представитель России в ООН Полянский обвинил западные государства в том, что они проигнорировали сообщение о зверствах украинского режима, которые были предоставлены на полях Генассамблеи данной организации. Они сделали вид, что ничего не видели и не слышали. Запад продолжает публично демонстрировать, что Украина является хорошей страной, которая достойна поддержки.