Талибан расторг контракт с Китаем на разработку нефтяного месторождения

Движение «Талибан», управляющее Афганистаном, аннулировало соглашение с китайской фирмой на освоение нефтяного участка, заключенное на 25 лет. По информации Nikkei Asia, причиной стали систематические нарушения условий контракта со стороны подрядчика. Об этом сообщил Хамаюн Афган, представитель Министерства горнорудной промышленности и нефти Афганистана.

Контракт на сумму $540 млн был подписан с Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co. (CAPEIC) в 2023 году. Это стало первым крупным вложением иностранного капитала после прихода талибов к власти, сообщает Nikkei Asia.

Соглашение предполагало, что «Талибан» предоставит лицензию Afchin, совместному предприятию афганской госкомпании Afghan Oil and Gas Company (владеющей 20% акций) и CAPEIC (с 80% акций). По договору, CAPEIC обязалась инвестировать $150 млн в первый год и создать 3 тыс. рабочих мест.

Однако, афганские власти утверждают, что китайская компания задерживала выплаты, не проводила необходимые геологоразведочные работы и не соблюдала сроки реализации инфраструктурных проектов. После изучения вопроса межведомственной комиссией премьер-министр Хасан Ахунд принял решение о расторжении договора.

Зардашт Шамс, экс-заместитель министра информации Афганистана, высказал Nikkei Asia мнение, что данное решение может свидетельствовать о финансовых трудностях, испытываемых Афганистаном. Он отметил, что талибы рассчитывали на Китай как на альтернативу западным инвестициям, но китайские вложения не оправдали ожиданий.

Американский исследователь Убайдулла Бурхани подчеркивает, что подобная ситуация типична и для других китайских проектов в Афганистане, включая разработку медного месторождения Мес Айнак, которая не завершена с 2007 года.

Несмотря на расторжение контракта, как сообщает Nikkei Asia, официальные отношения между Кабулом и Пекином остаются дружественными. Заместитель премьер-министра Маулви Абдул Салам Ханафи недавно посетил Китай, выразив поддержку инициативе «Пояс и путь» и пригласив китайских инвесторов.

Ранее сообщалось, что Китай продолжит усиливать позиции в Иране, несмотря на удары Трампа.