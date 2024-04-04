Россия поддержала возможность вступления Палестины в ООН

Миссия РФ при Организации Объединенных Наций целиком и полностью поддерживает принятие Палестины в состав этой организации. Об этом заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России в ООН. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Ранее Палестина попросила данную международную организацию возобновить процедуру рассмотрения их заявки на членство в ООН. Просьба о вступлении была подана еще в 2011 году, но затем временно заморожена.

«Давно назревшее решение! Мы его, конечно же, всячески поддерживаем», - ответил Полянский на появление такой заявки.

Он также сообщил, что рассмотрение запроса в последний раз затормозилось по вине Соединенных Штатов. Дипломат предложил посмотреть на то, как этот процесс будет проходить сейчас, на фоне угрозы полного уничтожения сектора Газа.

Ранее генеральный секретарь Антониу Гутерреш решительно осудил израильский удар по консульству Ирана в Сирии. Он напомнил о неприкосновенности зданий, которые принадлежат дипломатическим службам.