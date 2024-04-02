Глава ООН осудил удары Израиля по гражданским и дипломатическим объектам в Сирии

В заявлении, приведенном официальным представителем от имени генсека Стефаном Дюжарриком, подчеркивается необходимость соблюдения принципа неприкосновенности дипломатических объектов в соответствии с международным правом. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь выразил глубокое убеждение в том, что неприкосновенность дипломатических и консульских объектов и зданий, а также персонала, должна быть строго соблюдена в любых обстоятельствах. Это является фундаментальным принципом, призванным обеспечивать мир и стабильность в международных отношениях.

Гутерреш также призвал все стороны к сдержанности и поиску дипломатического решения возникшего конфликта. Он подчеркнул важность урегулирования любых разногласий через мирные и дипломатические средства в рамках конструктивного диалога, в соответствии с принципами уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

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