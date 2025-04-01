Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 2 апреля пройдет неформальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, где обсудят преступления Киева.

Провокации в Буче, оккупацию Курской области и другие преступления ВСУ обсудят во время заседания. Полянский уточнил, что встречу проведут 2 апреля, в 22:00 по Москве. Заседание СБ ООН пройдет по формуле Арриа.

«Тема — трехлетняя годовщина провокации в Буче и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — заявил Полянский.

Также напомнят, как Великобритания отказала в проведении официальной встречи СБ по вопросу провокации в Буче. Укажут на то, как западные страны заметали следы Украины в преступлениях. Приведут все необходимые аргументы, показания свидетелей и подробную информацию, которую удалось собрать за годы зверств ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский военный выдавал себя за убитого жителя Курской области