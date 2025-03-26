Украинский военный выдавал себя за убитого жителя Курской области

Украинский военный Владимир Бережных на протяжении двух дней выдавал себя за погибшего мирного жителя Курской области и проживал в его доме. Об этом он рассказал на допросе, видео которого опубликовали в телеграм-канале «Северный ветер».

По заявлению бойца ВСУ, на территории российского региона он оказался в ноябре 2024 года, а когда украинские военные ушли, то решил остаться в селе Плехово Суджанского района. Бережных пояснил, что нашел в населенном пункте баню, где лежали куртка и вещи местного жителя, которыми он заменил форму.

Кроме того, в куртке он обнаружил паспорт бывшего владельца, который был убит, предположительно, возле своего дома. В этом же сооружении украинский военный стал жить, притворившись гражданином России. Бережных также рассказал, что хотел «найти себе молодычку» и остаться в нашей стране, так как на Украине «судьба не удалась». Однако два дня спустя его раскрыли наши бойцы, увидев на находившемся на улице мужчине украинские берцы. Во время задержания у вэсэушника обнаружили украинский паспорт, а еще он продолжительное время пытался выдать себя за беженца.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные не смогут добраться до Москвы даже в случае мобилизации девушек.