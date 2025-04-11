Россия получит уведомление о траурной церемонии в Хиросиме

Россия получит приглашение на траурную церемонию в честь памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом со ссылкой на представителя отдела международных связей администрации японского города сообщило РИА Новости. Церемония состоится 6 августа.

Он уточнил, что это уведомление будет представлено в формате письма, а не в виде традиционного приглашения.

Власти Хиросимы изменили процедуру рассылки приглашений на церемонию, приуроченную к 80-летию бомбардировки, отправив уведомления всем странам, включая Россию и Белоруссию. Тем не менее окончательное решение об участии в мероприятии остается за каждой страной.

С 2022 года Япония прекратила отправку приглашений послам России и Белоруссии из-за конфликта на Украине. Также уведомления на получает Палестина, так как Токио не признает ее полноценным государством.

Траурная церемония традиционно проходит в Парке мира в Хиросиме, который расположен на месте, где после бомбардировки производилась кремация погибших. В траурном мероприятии обычно принимают участие премьер-министр Японии, члены правительства и представители международных организаций. В прошлом году церемонию посетили делегации из 111 стран.

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