Россия пообещала поддерживать Кубу и добиваться прекращения блокады США

Она заявила, что у Кубы безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму.

В Москве обратили внимание на то, администрация Трампа отменила подписанные неделю назад предыдущей администрацией меморандумы об исключении Кубы из американского одностороннего списка государств-«спонсоров» терроризма, а также о снятии ограничений на совершение финансовых операций с компаниями из этой страны.

Захарова отметила, что данное решение, скорее всего, не связано с борьбой с терроризмом.

Еще администрация Байдена заявляла об отсутствии каких-либо доказательств поддержки Кубой международного терроризма.

Слова дипломата приводятся на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия и дальше будет поддерживать суверенитет Кубы, отстаивать требования о безотлагательном и полном прекращении незаконной и антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады острова со стороны США.

Ранее сообщалось о том, что около 250 россиян полсуток не могут вылететь с Кубы из-за сломанной турбины.