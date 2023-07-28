Россия поставила рекордный объем пшеницы в Африку

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия поставила в Африку рекордный объем пшеницы в первом полугодии. Об этом глава ведомства сообщил в рамках экономического форума «Россия-Африка», который проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.

По его словам, африканские страны получили порядка 9 миллиарда тонн пшеницы.

«Экспорт продукции российского АПК в Африку в I полугодии удвоился, составив порядка $3,3 миллиарда долларов», – сказал Патрушев.

Он добавил, что потенциал в этом вопросе не исчерпан.

27 июля президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять африканским государствам сельхозпродукцию. По его словам, российская сторона готова обеспечить от 25 до 50 тысяч тонн зерна для экспорта в Африку. Также глава государства подчеркнул, что доставка зерна будет бесплатной.

Ранее Мали поблагодарила Россию за помощь в обеспечении страны зерном. Представители государства отметили, что в этом году земли из-за засухи были неплодородными, из-за чего население осталось без продовольствия.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, заключенной между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН 22 июля 2022 года. Ее главная цель основывалась на беспрепятственном вывозе зерна из украинских портов для поставки нуждающимся странам. Путин неоднократно подчеркивал, что продукция не доходит в необходимом объеме таким государствам.