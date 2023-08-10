Россия поставит африканским странам 50 тысяч тонн зерна на безвозмездной основе

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия на безвозмездной основе поставить шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна.

Ранее во время вступления на экономическом форуме «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге о планах бесплатно поставить нуждающимся странам сельхозпродукцию сообщил президент РФ Владимир Путин.

17 июля Россия официально объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке, которая была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН в июле 2022 года. Ее главная цель – беспрепятственная доставка украинского зерна нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры, по которым следовали суда из украинских портов.

Путин ни раз заявлял, что черноморская инициатива неэффективна для России, поскольку ее условия не соблюдаются. Российский лидер также отмечал, что зерно, вывезенное из Украины, не достигает своей цели – то есть не попадает в бедные государства.

В конце июля власти Мали поблагодарили РФ за поставленное продовольствие, отметив, что Россия помогла стране в условиях засухи.