Россия потребовала от ООН доказательств по Буче

Россия потребовала от ООН представить доказательства обвинений по событиям в Буче, заявив, что за три года не получила от организации никакой конкретной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Российская дипломатия вновь потребовала от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека предъявить доказательства причастности российских военных к инциденту в Буче либо официально отозвать все выдвинутые обвинения. С соответствующей речью выступил представитель РФ на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По словам дипломата, на протяжении более трех лет Москва пытается получить от организации хоть какие-то конкретные данные — списки погибших или протоколы судмедэкспертизы — но в ответ получает лишь голые политизированные обвинения. Ранее российская сторона уже направляла официальные запросы генсеку ООН Антониу Гутерришу. Российские власти с самого начала назвали произошедшее в киевском пригороде провокацией, направленной на срыв мирных переговоров.

