Россия потребовала от Узбекистана разъяснения из-за видео с избиением ребенка в школе за русский язык

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД.