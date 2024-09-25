Россия потребовала от Узбекистана разъяснения из-за видео с избиением ребенка в школе за русский язык
Фото: [Медиасток.рф]
Накануне в интернете появилось видео с жестоким обращением женщины-преподавателя с ребенком в школе в Ташкенте, которая напала на ученика и буквально избила мальчика из-за его просьбы объяснить ему школьный материал на русском языке.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, официальный Ташкент должен разъяснить Москве данный инцидент. Дипломат подчеркнула, что произошедшее недопустимо.
«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД.
Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от узбекской стороны дать правовую оценку инциденту с избиением маленького ребенка, с обязательным принятием мер к педагогу.
«Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — подчеркнула Захарова.
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