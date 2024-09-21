В Одинцове 14-летняя девочка сама родила ребенка дома и выпала из окна
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14-летняя девочка с новорожденным ребенком выпала из окна в подмосковном Одинцове, передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Московской области.
По данным собеседника телеканала, 14-летний подросток родила ребенка самостоятельно дома, чтобы не привлекать внимание знакомых и друзей. Что случилось потом, теперь предстоит установить следователям.
В результате полученных в результате падения на землю травм подросток и новорожденный младенец скончались на месте.
В настоящее время полицейские устанавливают все причины произошедшего.
Ранее мы писали, что в Подмосковье задержали подростка, который избил 19-летнего юношу в Шатуре.