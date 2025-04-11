Россия предложила снять санкции с «Аэрофлота» для возобновления рейсов в США

В рамках обсуждения перспектив возобновления прямых авиарейсов между Россией и США Москва выдвинула предложение о выводе авиакомпании «Аэрофлот» из-под действия санкций. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, на данную инициативу ответа от американской стороны пока не последовало, передает РИА Новости.

После завершения встречи Совета глав МИД стран СНГ руководитель российского МИД выразил намерение Москвы продолжать взаимодействие с Вашингтоном в целях восстановления воздушного сообщения.

По словам Лаврова, ответа из США на российское предложение об отмене санкций, наложенных на «Аэрофлот», пока не получено.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, отметил отсутствие прогресса в вопросе восстановления авиационного сообщения между двумя странами. Он подчеркнул, что российская сторона намерена продолжать работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлоту» отменили штраф за ввоз хамона из Германии.