«Аэрофлоту» отменили штраф за ввоз хамона из Германии

Московский арбитражный суд и Девятый апелляционный арбитражный суд признали недействительным решение Шереметьевской таможни о штрафе в размере 50 тыс. рублей, наложенном на «Аэрофлот» за импорт из Германии 4 кг хамона. Информацию об этом разместили в судебной картотеке, решение было принято 16 января, передает РИА Новости.

Транспортная компания отправила хамон двум гражданам России, а «Аэрофлот» осуществил доставку в Москву в конце 2021 года. Таможенные органы оформили декларацию на экспресс-груз, но из-за отсутствия ветеринарного сертификата на продукт выписали штраф авиакомпании.

Авиаперевозчик обжаловал данное решение, аргументируя это тем, что продукты в заводской упаковке весом до 5 кг на человека разрешены к ввозу без сертификата, «при условии соответствия эпизоотической ситуации в стране-производителе и стране вывоза».

Первоначально судебные инстанции подтвердили законность штрафа, приняв во внимание данные таможенной справки о случаях заболевания свиней чумой в странах Евросоюза с начала 2021 года по апрель 2022 года.

Ранее сообщалось, что МАК завершил расследование катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево.