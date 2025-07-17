Над российской территорией за ночь уничтожили 122 беспилотника

В ночь с 16 на 17 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) провели крупнейшую за последнее время операцию по отражению атак украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, за этот период было сбито 122 БПЛА — рекордное количество за одну ночь.

Наибольшая активность наблюдалась в приграничных регионах. В Брянской области ликвидировали 43 дрона, в Курской — 38, в Белгородской — пять БПЛА.

Также попытки атак были зафиксированы в других регионах России. Над Орловской областью сбили 10 дронов, над Смоленской и Воронежской областью — по шесть БПЛА. В небе над Московским регионом, Калужской областью и Крымом силы ПВО ликвидировали по три беспилотника.

Также попытки атаки вражескими БПЛА зафиксированы в Ленинградской и Липецкой областях — там сбили по два дрона. В Тульской области силы ПВО отразили атаку одного дрона.

Предварительно, жертв и серьезных разрушений в результате этих атак не зафиксировано. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и оперативно сообщать о любых подозрительных объектах.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в предыдущую ночь (с 15 на 16 июля) над тремя российскими регионами было уничтожено пять украинских беспилотников.