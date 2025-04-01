Россия представила ООН и США доказательства ударов Украины по энергообъектам после моратория

Россия передала США, ООН и ОБСЕ список атак на российские объекты, совершенных Украиной после объявления моратория. Лавров подчеркнул, что Москва продолжает соблюдать договоренности, несмотря на нарушения со стороны Киева. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Россия передала США, ООН и ОБСЕ список атак на российские объекты, совершенных Украиной после объявления моратория. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва строго придерживается соглашения, несмотря на действия Киева.

По его словам, российская армия выполняет приказ президента о соблюдении моратория, который был дан в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом 18 марта. Однако, как доложил министру обороны РФ Андрей Белоусов на совещании Совбеза, Украина продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам, лишь изредка делая перерывы на один-два дня.

Лавров уточнил, что список атак был передан госсекретарю США Марко Рубио, советнику американского президента по нацбезопасности Майку Уолцу, а также международным организациям. Российская сторона рассчитывает, что эти данные помогут продемонстрировать реальное положение дел и несоблюдение Киевом обязательств.

Ранее Путин запросил доклад по мораторию на удары по энергетическим объектам. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что Россия сохранила за собой право на ответные действия против Киева.