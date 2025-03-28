Россия сохранила право на ответные действия против Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет за собой возможность игнорировать прекращение огня по энергетической инфраструктуре, учитывая систематические нарушения данного соглашения со стороны Киева, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Украина формально присоединилась к мораторию на атаки по энергетическим объектам и отдала соответствующий приказ своим военным, который, как представляется, игнорируется.

Песков подчеркнул, что в случае продолжения несоблюдения данного моратория украинской стороной Россия также оставляет за собой право не придерживаться его.

Касательно других вопросов Песков сообщил, что в ходе телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не обсуждалась идея введения внешнего управления на Украине.

При этом представитель Кремля акцентировал внимание на том, что российская сторона фиксирует отсутствие должного контроля со стороны украинского руководства над своими вооруженными силами.

Ранее Путин заявил о готовности России добить Украину. Он также отметил, что действующие на Украине гражданские органы власти незаконны.