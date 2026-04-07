Прибалтийские государства, по сути, перешли Рубикон: они открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, которые атакуют гражданские объекты в Ленинградской и Псковской областях. Москва это зафиксировала и сделала предельно жесткое предупреждение. Официальный представитель МИД Мария Захарова резюмировала коротко и страшно: если ума хватит — прислушаются. Если нет — будут иметь дело с ответом. Не «реагированием», не «неприятностями», а именно «ответом». Тон выбран максимально серьезный. Что стоит за этими словами, разъяснил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Его вердикт краток, но леденит кровь: вся эта ситуация ведет к Третьей мировой войне. Межевич предлагает немедленные практические шаги: России надо начинать сбивать БПЛА еще на подходах к границе. Местность равнинная, радарами заметить легко — можно даже глазами с Ивангородской крепости. Сбили? Отлично. То, что обломки упадут на территорию Эстонии, — уже не наша проблема. Это заявление де-факто означает готовность к военному инциденту на территории НАТО.

Межевич прямо сомневается в «украинском следе» летящих на Россию дронов. У поляков, по его словам, здравомыслие иногда включается, а у прибалтов — нет. Вполне вероятный сценарий: где-то в литовском лесу сидят «дяди и даже тети», наносят на беспилотники украинскую символику и отправляют в сторону России. То есть это может быть прямая провокация под чужой маркой. Но европейские элиты и руководство ЕС, уверен эксперт, все прекрасно понимают. Они осознают специфику и опасность. И тем не менее намеренно провоцируют конфликт. Потому что им, по большому счету, не жалко — после серьезного ответа России вряд ли во Франции через неделю кто-то вспомнит, что существовала такая страна, как Эстония.

По его мнению, Прибалтика стала инструментом эскалации, за которой может последовать полномасштабная война. Российский ответ, если предупреждение Захаровой не услышат, будет не дипломатическим, а военным. И тогда маленькие балтийские государства рискуют просто исчезнуть с карты — не физически, но как политические субъекты, за которые никто не станет реально воевать. Их использовали как расходный материал, и теперь они сами загнали себя в угол. Вопрос лишь в том, хватит ли у них ума остановиться, пока не поздно. Если нет — следующий ход за Москвой.

