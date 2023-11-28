Россия прекращает действие соглашения с Японией о сокращении ядерного оружия

Министерство иностранных дел России уведомило правительство Японии о решении прекратить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия.

Согласно сообщению из МИД РФ, данное соглашение, подписанное с правительством Японии в 1993 году, завершит свое действие 21 мая 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политологов, такое решение подчеркивает изменение в отношениях между двумя странами в сфере ядерного сотрудничества. Отмена соглашения, действовавшего в течение трех десятилетий, может повлиять на степень взаимодействия и обмена информацией в области ядерного разоружения.

Причины прекращения соглашения не были подробно разъяснены в официальном заявлении, однако данное действие может быть связано с текущей политической обстановкой и изменением приоритетов в ядерной безопасности.