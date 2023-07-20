«Россия приблизила победу в СВО»: выяснилось, кто больше других пострадает от закрытия зерновой сделки

России выход из зерновой сделки выгоден во всех отношениях, прежде всего — в экономическом плане. Об этом заявил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, РФ с середины прошлого десятилетия наращивает импорт зерна, и закрытие канала импорта конкурентам уже привело к росту цен на мировом рынке.

«Также сделка была токсичной для наших властей, а если называть вещи своими именами — подрывала доверие со стороны граждан. Теперь этого фактора во внутренней политике больше нет», — отметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что выход из проблемного соглашения развязал руки ВС РФ на черноморском театре боевых действий.

«Наносятся удары по инфраструктурным объектам противника в Одесской и Николаевской области. Россия приблизила победу в СВО со всеми вытекающими плюсами, включая сохраненные жизни людей», — рассказал Сипров.

И большинство стран ЕС, по его словам, были заинтересованы в свертывании сделки. Продажа по демпинговым ценам украинской сельхозпродукции на европейских рынках вызывала массовые протесты местных производителей. Например, Польша запретила ввоз таких товаров с Украины, причем еще до того, как Россия заявила о возможном выходе из сделки.

«В число пострадавших европейских стран попадут только Испания, Италия и Нидерланды. Через них шла существенная доля украинских сельхозгрузов. Отдельно стоит сказать о других крупнейших импортерах — Китае, Турции и Египте. Они могут без существенного роста затрат заместить украинский сельхозимпорт российским», — заверил политолог.

Сторонники сделки, напомнил Сипров, обосновывали ее интересами беднейших стран. Но еще в прошлом году стало известно, что Эфиопии, Йемену, Судану, Афганистану, Кении и Сомали досталось от 3% до 5% всех поставок. Им от свертывания зерновой сделки хуже не станет.

«Безусловно, пострадает Украина и крупные западные трейдеры – Cargill, DuPont и Monsanto, которые до СВО скупили более 17 млн га украинских пахотных земель и были конечными выгодоприобретателями зерновой сделки. Теперь им придется перестраивать логистику, у них заметно вырастут издержки», — подытожил политолог.

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