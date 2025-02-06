Россия ответит на операцию НАТО «Балтийский часовой»

Москва даст ответ на операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций, известную как «Балтийский часовой». Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире канала «Россия-24».

Ранее на саммите в Хельсинки было объявлено о миссии НАТО под названием «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), которая, по заявлениям, направлена на защиту подводной инфраструктуры в Балтийском море и будет продолжаться бессрочно, как сообщалось в официальном релизе верховного командования НАТО в Монсе.

Токовинин также отметил, что нет контактов с НАТО на фоне активизации взаимодействия России с США по отдельным направлениям, о чем накануне упомянул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

5 февраля Песков проинформировал журналистов о том, что российско-американские связи на уровне ведомств продолжаются и становятся все более интенсивными.

Токовинин добавил, что НАТО и ЕС ожидают сигналов из Вашингтона, однако Россия готова поддерживать открытыми каналы связи в случае необходимости.

Ранее премьер Бельгии Де Кроо призвал включить в 16-й пакет санкций СПГ и удобрения из РФ.