Россия призвала провести голосование в ООН по резолюции о ситуации на Ближнем Востоке

Миссия России при Организации Объединенных Наций (ООН) запросила проведение голосования по резолюции о ситуации на Ближнем Востоке – по обострению палестино-израильского конфликта.

Об этом в своих соцсетях сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, российская страна будет наставить на проведении заседания в понедельник, 16 октября. Голосование может начаться в 22:00 по московскому времени.

«Вчера мы разослали его (проект – ред.) членам Совета Безопасности и попросили провести голосование в понедельник в 15:00 (22:00 мск). Мы ожидаем, что Бразилия, председательствующая в Совете, вскоре подтвердит проведение (голосования – ред.)», – написал Полянский.

14 октября РИА Новости сообщили, что Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН, в котором призывает к немедленному урегулированию палестино-израильского конфликта, а также к решению гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с заложниками.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, комментируя предложения РФ, что по резолюции необходимо провести «серьезные консультации».

7 октября правящая в секторе Газа палестинская исламистская радикальная партия ХАМАС объявила о начале специальной операции «Наводнении Аль-Акса», цель которой – «освобождение» оккупированных Израилем территорий.

В этот день из Газы в сторону израильских городов было выпущено от 2,5 до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики прорвали границу с государством и проникли в несколько поселений, а также в район проведения фестиваля электронной музыки, где от их действий погибло более 260 мирных жителей.

Впоследствии боевики ХАМАС объявили о взятии порядка 130 заложников, которые были увезены в сектор Газа.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».