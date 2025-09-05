Россия вновь призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание глобального конфликта, о чем заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия настойчиво призывает японские власти дать полную международно-правовую оценку результатам Второй мировой войны. Как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, это включает в себя признание ответственности за развязывание конфликта. Соответствующее заявление министр сделал в обращении к участникам торжественного заседания, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией.

Лавров отметил, что послевоенный миропорядок, закрепленный в том числе Актом о капитуляции Японии, является незыблемой основой. Общая память о борьбе с милитаризмом, по его словам, остается важным фундаментом для стратегического партнерства с Китаем, КНДР и Монголией. В качестве примера он привел недавний грандиозный парад в Пекине с участием лидеров этих государств.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия вернула в официальный календарь День победы над Японией, что подчеркивает важность исторической памяти. Он также анонсировал продолжение работы по документированию преступлений японских милитаристов 1930-1940-х годов, назвав недопущение повторения трагедии святым долгом.

