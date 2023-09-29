Россия призывает СБ ООН осудить теракт на газопроводах «Северный поток» и расследовать его

Российское представительство в Организации объединенных наций подготовило в Совет Безопасности ООН проект заявления по теракту на газопроводах.

Как заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в проекте заявления призывается осудить произошедшее, квалифицировать его как теракт и призвать ответственные стороны расследовать подрывы.

«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — написал Полянский в соцсетях.

Согласно тексту обращения отдельно подчеркивается, что произошедшее вызвало серьезные разрушительные последствия и представляет собой прямую угрозу безопасности всему мировому сообществу.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш вновь назвал Белый дом причастным к подрывам на «Северных потоках». По его данным, США отдали приказ ЦРУ установить взрывчатку на двух газопроводах «Северных потоках». При этом, уточнил Херш, активировать бомбу нужно было только после «отмашки» Белого дома.