Россия продолжит развивать связи с Кубой вопреки давлению США

Россия не планирует сворачивать свое присутствие в странах Западное полушарие, несмотря на позицию Вашингтона. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления в российском посольстве в Гавана, пишет ТАСС .

По словам дипломата, в США, по его оценке, сохраняется стремление ограничить влияние России и Китая в регионе. При этом Москва не собирается менять свою стратегию и намерена продолжать активное взаимодействие со странами Западного полушария.

Особое внимание Рябков уделил отношениям с Куба, подчеркнув их значимость как с политической, так и с историко-эмоциональной точки зрения. Он отметил, что для России Куба остается близким партнером, и отказ от поддержки островного государства противоречил бы принципам двусторонних отношений.

Замминистра также принял участие в межмидовских консультациях и провел встречу с президентом Кубы Мигель Диас-Канель, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества.

