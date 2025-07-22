Россия расширила список лиц, которым запрещен въезд в ответ на санкции ЕС

Россия ответила на новый пакет санкций Европейского союза (ЕС), расширив перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Соответствующие заявление опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

Отмечается, что эти меры стали симметричным ответом на 17-й и 18-й пакеты ограничений, введенных Евросоюзом. В обновленный список попали представители европейских институтов, государственных органов и коммерческих организаций, причастные к поддержке антироссийской политики, военной помощи Киеву и другим враждебным действиям.

Особое внимание уделено тем, кто участвует в подрыве территориальной целостности России, включая организаторов блокады российских судов в Балтийском море.

Также под ограничения попали лица, ответственные за преследование российских должностных лиц и давление на Москву через санкционные механизмы. В ведомстве подчеркнули, что подобные меры не влияют на внутреннюю политику России, но защищают национальные интересы и новый миропорядок, основанный на суверенитете и равноправии.

Ранее политолог Юрий Светов в разговоре рассказал, почему Китай намерен отомстить Евросоюзу за санкции против России.