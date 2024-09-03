«Россия слаба»: Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток и Тыву

Президент Тайваня Лай Циндэ припомнил Китаю Айгунский договор 19-го века, в соответствии с которым Дальний Восток отошел к России, и предложил Пекину всерьез рассмотреть вопрос возврата территорий.

Комментируя политику Пекина в отношении Тайваня, который там считают частью Китая, Циндэ потребовал руководство соседа быть последовательным в своей политике территориальных споров с Китаем.

«Если все это ради территориальной целостности, почему бы Китаю не вернуть земли, занятые Россией по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении», — сказал президент Тайваня в интервью местному телевидению.

Также он напомнил Пекину об исконно китайских землях, которыми когда-то якобы являлась российская Республика Тыва.

«Вы можете потребовать территорию у России, но вы этого не делаете. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться в Тайвань не по территориальным причинам», — резюмировал Циндэ.

Ранее сообщалось, что премьер Госсовета КНР Ли Цян отказался встречаться с вице-канцлером ФРГ Хабеком.