«Россия слаба»: Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток и Тыву
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Президент Тайваня Лай Циндэ припомнил Китаю Айгунский договор 19-го века, в соответствии с которым Дальний Восток отошел к России, и предложил Пекину всерьез рассмотреть вопрос возврата территорий.
Комментируя политику Пекина в отношении Тайваня, который там считают частью Китая, Циндэ потребовал руководство соседа быть последовательным в своей политике территориальных споров с Китаем.
«Если все это ради территориальной целостности, почему бы Китаю не вернуть земли, занятые Россией по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении», — сказал президент Тайваня в интервью местному телевидению.
Также он напомнил Пекину об исконно китайских землях, которыми когда-то якобы являлась российская Республика Тыва.
«Вы можете потребовать территорию у России, но вы этого не делаете. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться в Тайвань не по территориальным причинам», — резюмировал Циндэ.
Ранее сообщалось, что премьер Госсовета КНР Ли Цян отказался встречаться с вице-канцлером ФРГ Хабеком.