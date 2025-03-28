«Россия ударит»: в Раде предрекли катастрофу Зеленскому
Дубинский: США больше не интересует «цирк» Зеленского
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Европейские лидеры, пытаясь скрыть отсутствие каких-либо решений по итогам встречи «коалиции желающих», лишь прикрываются громкими заявлениями Владимира Зеленского, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.
Саммит «коалиции желающих» состоялся 27 марта в Париже. В ходе встречи участники мероприятия обсудили гарантии безопасности для Украины, в том числе размещение там «миротворцев».
По мнению Дубинского, Зеленский «в этом цирке громче всех стучал в барабан, изображая незаменимого союзника».
Тем не менее ни Франция, ни Великобритания пока не обещали Зеленскому ввести миротворческие войска. Это связано с тем, считает парламентарий, что они прекрасно понимают, что в случае столкновения с Россией им не справиться без поддержки США.
«Если Россия ударит, США их не прикроют. Америка на все это уже даже не смотрит. Цирк <…> не вызывает там ни реакции, ни интереса», — заключил Дубинский.
Ранее Путин заявил о готовности России добить Украину.