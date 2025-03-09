Россия увеличила поставки удобрений в США до максимума с мая

В январе 2025 года Россия значительно нарастила объемы поставок удобрений в США, достигнув максимального уровня с мая прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Общая стоимость поставок составила $85,5 млн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что рост экспорта из России стал результатом увеличения поставок различных видов удобрений, в том числе азотных удобрений (их объемы выросли на 25%, составив $66,4 млн), калийные удобрения (закупки увеличились почти на 5%, достигнув $18,5 млн), смешанные удобрения (их импорт в США остался минимальным, составив всего $613 тыс.).

Несмотря на рост объемов поставок, Россия заняла третье место среди основных поставщиков удобрений в США. Первое место сохраняет Канада с объемом поставок $316,3 млн, что на 17% превышает показатели предыдущего года. Саудовская Аравия, заметно увеличившая экспорт в 3,5 раза, поднялась на второе место с суммой $114,3 млн.

Россия является одним из крупнейших производителей удобрений в мире, и многие российские продукты отличаются высоким качеством. Эксперты отмечают, что российские удобрения часто предлагаются по более низким ценам по сравнению с аналогичными продуктами в других странах.

Кроме того, некоторые виды удобрений, производимые в России, могут быть более подходящими для конкретных сельскохозяйственных нужд, в частности, в США.

Ранее сообщалось, что Южная Корея сняла с России ограничения на поставки медицинского оборудования.