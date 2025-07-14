Россия ужесточила правила въезда для украинцев

Российские пограничные службы ужесточили контроль за въездом граждан Украины, вводя запреты на посещение страны сроком от 20 до 50 лет. Об этом стало известно ТАСС.

Так, основанием для таких радикальных мер становятся любые доказательства связей с ВСУ, украинскими спецслужбами, поддержка киевского режима или негативное отношение к специальной военной операции (СВО) и России в целом.

Ярким примером новых правил стал случай украинской гражданки, которой запретили въезд в РФ на полвека — до 2073 года. Причиной стали обнаруженные при проверке положительные реакции на публикации о ВСУ и проукраинский контент в соцсетях.

Другой пример — гражданин Украины, получивший 20-летний запрет на въезд за контакты с украинскими спецслужбами и критическое отношение к СВО.

С октября 2023 года единственным пунктом въезда для украинцев в Россию остался аэропорт Шереметьево, где проводится тщательная проверка. Пограничники не только опрашивают прибывающих, но и тщательно изучают содержимое их электронных устройств. Хотя большинство украинцев успешно проходят контроль, те, кто получает отказ, практически не имеют шансов на обжалование.

Как отмечает ТАСС, московские суды не удовлетворили ни одной жалобы на подобные решения. Во всех рассмотренных случаях находились доказательства проукраинской позиции заявителей. Некоторые пытались заранее очистить свои телефоны от компрометирующей информации, но и эти меры часто оказываются бесполезными.

Ранее сообщалось, что Литва и Латвия перестали признавать пятилетние российские загранпаспорта.