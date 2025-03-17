Россия впервые допустила появление миротворческой миссии на Украине

В рамках мирного соглашения в Украине могут быть предусмотрены меры контроля за выполнением определенных условий. Это может быть реализовано через присутствие наблюдателей или создание гражданской миссии, а также через механизмы гарантий. Об этом сообщил Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, в интервью изданию «Известия».

В то же время он отдельно подчеркнул, что в случае гипотетического размещения иностранной миссии на территории Украины она будет состоять исключительно из гражданских лиц и не будет иметь при себе оружия.

«Разговоры о „миротворцах“ НАТО или Евросоюза в Украине абсурдны, они станут стороной конфликта со всеми последствиями», — заявил Грушко.

Также представитель МИД РФ добавил, что в настоящее время нет перспектив для диалога между Россией и НАТО. Существует лишь канал для оперативной коммуникации, но не более того.

Ранее сообщалось, что РФ при разрешении конфликта будет требовать железобетонные гарантии безопасности.