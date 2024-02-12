Россия ввела контрсанкции против 18 граждан Великобритании

Как отмечается в заявлении ведомства, эти меры приняты в ответ на «конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве».

В «стоп-лист» попали деятели военно-политического руководства страны и научно-академического сообщества. Попадание в список последних объясняется тем, что подрывную работу в отношении России ведут «мозговые тресты», функционирующие на базе крупных вузов.

Первым номером в санкционном списке обозначен замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлидж.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что может войти в очередной пакет антироссийских санкций.