Россия ввела санкции против ряда британских чиновников

Российское правительство ввело персональные санкции в отношении нескольких политиков из Великобритании. Данные об этом появились на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Для целого ряда министров из Британии был закрыт въезд в Россию. Это коснулось руководителейь министерств финансов, образования, внутренних дел и многих других.

«Принято решение о включении в стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», — указали российские дипломаты.

Под санкции подпали двое журналистов, Том Болл из издания Times, и Дэн Вудланд из газеты Daily Mail.

Ранее появилось сообщение, что британского дипломата Прайора лишили в РФ аккредитации. Он внес ложную информацию в документы при въезде в страну, и поэтому ему предписали покинуть Россию.