Россия выразила готовность оказать гуманитарную помощь Ирану

Россия готова оказать гуманитарную поддержку Ирану в случае необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, запросы от Тегерана в случае их поступления будут рассматриваться быстро и эффективно.

Также представитель Кремля отметил, что Москва не может точно спрогнозировать степень необходимости в посредничестве в конфликте между Израилем и Ираном, однако отметил, что президент РФ Владимир Путин имеет определенно большой потенциал для «посреднических услуг».

Песков заявил, что в Кремле считают участие США в ближневосточном конфликте крайне опасным. Он также назвал Россию одной из немногих стран, которая поддерживает конструктивный диалог и с Тегераном, и с Тель-Авивом.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к единому мнению по поводу этого конфликта.