Министерство иностранных дел (МИД) России выразил недовольство в адрес Дании в связи с предполагаемым нарушением принципа консенсуса на недавнем форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Соответствующее заявление сделано на сайте внешнеполитического дипломатического ведомства.

Дипломатические источники в России утверждают, что датское председательство допустило злоупотребления, приглашая представителей киевского режима и пытаясь спровоцировать кризис.

В ведомстве отметили, что датское руководство вышло за рамки своих полномочий и навязало новую модель работы ФСОБ, что подрывает устоявшиеся принципы организации. В заявлении МИД РФ также подчеркивается, что датская дипломатия искажена русофобией, из-за чего наблюдается явная деградация подхода Копенгагена к международным отношениям.

«Искаженное русофобией "лицо" датской дипломатии свидетельствует о ее тотальной деградации. Если в Копенгагене хотели вписать себя в историю ФСОБ, способ для этого — разрушение стержневых принципов работы Организации — был выбран явно провальный», — говорится в сообщении МИД.

Также Москва выразила обеспокоенность обстановкой на ФСОБ под председательством Дании, отметив ухудшение условий для конструктивного диалога и снижение переговорного потенциала. Российская сторона обвиняет делегации НАТО и Европейского Союза (ЕС) в попытках поставить Форум на антироссийские рельсы и дискредитировать Россию.

МИД РФ также обратил внимание на необходимость возврата к изначальному мандату и правилам процедуры ФСОБ, предупреждая текущее и следующие председательства о недопустимости проведения нелегитимных мероприятий и распространения недостоверной информации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок о передаче Украине дальнобойного оружия.