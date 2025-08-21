Россия вышла из арбитражного процесса ООН по инциденту в Керченском проливе

Россия официально вышла из арбитражного процесса ООН, инициированного Украиной после задержания трех военных кораблей в Керченском проливе. В МИД РФ назвали процесс нелегитимным. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская Федерация прекратила участие в арбитражном разбирательстве по Конвенции ООН по морскому праву, касающемуся инцидента с украинскими кораблями в ноябре 2018 года. Как следует из заявления МИД России, такое решение принято из-за грубых процедурных нарушений и несоблюдения правил формирования состава трибунала.

В ведомстве подчеркнули, что любое решение по данному делу будет считаться юридически ничтожным и не подлежит признанию со стороны Москвы. Инцидент произошел, когда три судна ВМС Украины нарушили государственную границу России, совершив несанкционированный проход через закрытую акваторию. После опасного маневрирования и отказа подчиниться корабли были задержаны.

Украина подала иск в международный арбитраж в Гааге в 2019 году, обвиняя Россию в нарушении морского права. Российская сторона, в свою очередь, направила юрисдикционные возражения, настаивая на неправомерности самой процедуры.

