Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам и член российской делегации в Эр-Рияде, заявил в эфире телеканала «Россия 24», что РФ решительно возражает против дислокации иностранных военных формирований на украинской земле, поскольку это лишь усугубит и продлит существующий конфликт.

Он также отметил высокую вероятность того, что речь идет о воинских контингентах стран, входящих в Североатлантический альянс.

Карасин подчеркнул, что суть дискуссии сводится к масштабной ошибке, допущенной в 1991 году, когда НАТО начало расширяться, приближаясь к границам бывшего Советского Союза. По его мнению, это стало крупнейшим стратегическим просчетом западных стран.

В понедельник в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, начавшиеся около 10 утра по московскому времени и завершившиеся поздно вечером. Российскую сторону на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее сообщалось, что Париж и Лондон терпят неудачу в убеждении ЕС отправить войска на Украину.