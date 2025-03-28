Великобритания и Франция потерпели неудачу в попытках убедить Европейский союз (ЕС) отправить войска для поддержки Украины. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что, несмотря на активные дипломатические усилия, другие государства — члены ЕС не продемонстрировали готовности участвовать в военной интервенции.

Важным фактором, вызывающим беспокойство, стало отсутствие четкой позиции со стороны США о плане Европе по размещению войск на Украине. Отмечается, что страны ЕС из-за этого сомневаются в готовности Вашингтона гарантировать безопасность и стабильность на европейском континенте.

На прошедшем в Париже саммите, посвященном гарантиям безопасности для Украины, собрались президенты и премьеры из 28 стран, включая участников ЕС и НАТО. На повестке дня стояли идеи о создании «коалиции желающих», в которую Великобритания и Франция намеревались привлечь помощь 37 государств.

Реакция России на международные усилия по созданию миротворческого контингента оказалась негативной. Кремль заявил, что не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на украинской территории.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии намерены оставить в силе все санкции ЕС против России.