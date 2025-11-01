Россия выступила против военных провокаций США у берегов Венесуэлы

Министерство иностранных дел России резко раскритиковало действия США в Карибском регионе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в заявлении на сайте МИД подчеркнула, что Москва решительно осуждает применение избыточной военной силы американскими властями в ходе антинаркотических операций.

По словам Захаровой, такие действия:

нарушают внутреннее законодательство США;

противоречат нормам международного права.

Дипломат отметила, что неправомерность подобных мер признают и другие стороны — в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

В заявлении также подчеркивается, что Россия:

поддерживает руководство Венесуэлы в защите ее суверенитета;

выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира.

