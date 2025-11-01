Россия выступила против военных провокаций США у берегов Венесуэлы
МИД РФ: Россия осуждает военные действия США в Карибском бассейне
Министерство иностранных дел России резко раскритиковало действия США в Карибском регионе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в заявлении на сайте МИД подчеркнула, что Москва решительно осуждает применение избыточной военной силы американскими властями в ходе антинаркотических операций.
По словам Захаровой, такие действия:
- нарушают внутреннее законодательство США;
- противоречат нормам международного права.
Дипломат отметила, что неправомерность подобных мер признают и другие стороны — в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
В заявлении также подчеркивается, что Россия:
- поддерживает руководство Венесуэлы в защите ее суверенитета;
- выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира.
